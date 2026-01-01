Экономист Шедько: тысячи семей в РФ получат льготу при продаже жилья в 2026 году

Семейный кэшбек (социальная налоговая выплата) — это мера социальной поддержки, которая не заменяет существующие детские выплаты, а дополняет. Она начнет действовать с 1 января 2026 года. Адресатами льготы станут семьи с двумя и более детьми (до 18 лет и 23 лет, если это студент-очник), у которых доход не превышает определенного порога — в среднем на душу не более 1,5-кратного регионального прожиточного минимума. То есть формально родители не малоимущие, но поддержка не помешает. Выплату производит СФР каждому родителю, если подано соответствующее заявление, нет долгов по алиментам и с доходов уплачен НДФЛ.