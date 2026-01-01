Утильсбор подняли на 20% через месяц после предыдущего повышения

В результате с 1 октября 2024-го ставку одномоментно повысили на 70−85% в зависимости от объема двигателя. Для малолитражек с моторами рабочим объемом от одного до двух литров она тогда выросла с 300,6 тыс. рублей до 556 тыс. рублей, но больше всего затронула машины с моторами объемом от двух и до трех литров — там утильсбор вырос в 1,8 раза (до 1,6−2,3 млн рублей).