В России с 1 января вырос МРОТ и прожиточный минимум: названа сумма

В России вступил в силу закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным в конце ноября, вносит изменения в соответствующую статью федерального закона.
Отметим, что с 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. По оценкам, нынешнее повышение затронет около 4,6 миллионов работников, способствуя увеличению их заработной платы.
Как ранее отмечал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, минимальный размер оплаты труда в 2026 году почти на треть превысит установленный в стране прожиточный минимум.
Нынешнее повышение стало уже 27-м изменением МРОТ с 2000 года, когда был принят базовый закон. Тогда, с 1 июля 2000 года, минималка была установлена на уровне 132 рублей. Историческими вехами стали преодоление порога в 1 тысячу рублей в мае 2006 года и 5 тысяч рублей в январе 2013 года. Знаковым событием стало предложение Путина в 2017 году уравнять МРОТ с прожиточным минимумом, что и было сделано в мае 2018 года, когда показатель впервые превысил 10 тысяч рублей. С тех пор минимальный размер оплаты труда ежегодно индексировался, нередко опережая темпы инфляции.
Стоит напомнить, что МРОТ в стране увеличится более чем на 20%. Это станет одним из самых значительных повышений за последние годы. Помимо этого вырастут зарплаты бюджетников и изменится величина прожиточного минимума. Для регионов с районными коэффициентами минимальная оплата труда будет рассчитываться с учетом данных надбавок.
Также в РФ произошла индексация страховых пенсий. В результате средний размер страховой пенсии по старости превысил 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного коэффициента достигла 156,76 рубля. Повышение затронуло в том числе и работающих пенсионеров.
Прежде председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перечислил ключевые законы, которые вступили в силу в России с 1 января 2026 года. Значительный блок нововведений касается поддержки семей. Снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет. Вводится новая ежегодная выплата для работающих родителей, имеющих двух и более детей. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат социальные гарантии, равные с Героями России и Героями Труда.