На заправках в Уфе выросли цены на топливо

В первый день Нового 2026 года на АЗС «Башнефть-Розница» резко повысились цены на топливо. Больше всего подорожал высокооктановый бензин марки АИ-100 — на 1 рубль 40 копеек. Теперь его стоимость равна 86 рублям 5 копейкам.
Цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 95 копеек (59,95 рублей), АИ-92 ATUM вырос на 1 рубль и теперь его стоимость равна 61 рубль 30 копеек. Марка бензина «Башнефти» АИ-95 и АИ-95 ATUM подорожали на 1 рубль 5 копеек и их стоимость достигла 63 рублей 95 копеек и 65 рублей 20 копеек соответственно. Дизельное топливо выросло на 1 рубль 20 копеек и теперь стоит 74 рубля 60 копеек.
По данным сайта russiabase.ru, цены на АЗС компании «Лукойл» также выросли. Марка бензина АИ-92 стоит 61,23 ₽, АИ-95, — 67,04 ₽, АИ-100 — 93,44 ₽, а дизельное топливо — 76, 48 рублей.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в 2025 году на АЗС «Башнефть» цены на топливо повышались 29 раз.