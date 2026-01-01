На заправках в Уфе выросли цены на топливо

Цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 95 копеек (59,95 рублей), АИ-92 ATUM вырос на 1 рубль и теперь его стоимость равна 61 рубль 30 копеек. Марка бензина «Башнефти» АИ-95 и АИ-95 ATUM подорожали на 1 рубль 5 копеек и их стоимость достигла 63 рублей 95 копеек и 65 рублей 20 копеек соответственно. Дизельное топливо выросло на 1 рубль 20 копеек и теперь стоит 74 рубля 60 копеек.