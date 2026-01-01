С 1 января 2026 года в Челябинской области выросла плата за капремонт

Постановление опубликовано на портале правовой информации. В нём указано: «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2026 год в размере 15,45 рубля».