С 1 января 2026 года в Челябинской области выросла плата за капремонт

Плата за капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 января 2026 года в Челябинской области увеличилась. Рост составил 11 %: тариф повысился на 1 рубль 53 копейки за квадратный метр. Об этом сообщает pchela.news.
Новая ставка составляет 15 рублей 45 копеек за один квадратный метр, прежняя была — 13 рублей 92 копейки за один квадратный метр. Соответствующее решение закреплено в официальном документе, подписанном председателем правительства Челябинской области Алексеем Текслером.
Постановление опубликовано на портале правовой информации. В нём указано: «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2026 год в размере 15,45 рубля».
Напомним, в Челябинской области в 2026 году дважды повысят тарифы ЖКХ. Правительство РФ определило предельный размер индексации в регионе в 2026 году: он составит 15,7%.