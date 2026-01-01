Ричмонд
В Беларуси с 1 января увеличилась минимальная заработная плата

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составляет Br858. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2024

С 1 января базовая ставка в Беларуси выросла до Br297.

В Минтруда отметили, что прибавка к уровню 2025 года составила Br132, или 18,2%. Минимальная заработная плата является обязательной для применения работодателями как низшая граница оплаты труда работников. Этот социальный стандарт распространяется на организации любой формы собственности, индивидуальных предпринимателей и товарищества собственников.

Минимальная заработная плата гарантируется всем работникам при выполнении установленных ими обязанностей и применяется с учетом отработанного времени. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.