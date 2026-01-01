Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году

В 2026 году программа модернизации продолжится — и речь уже не о точечных проектах, а о системной трансформации всей отрасли, передает DKNews.kz.
Об этом рассказала председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева.
Инфраструктура: новые полосы и модернизация ключевых аэропортов.
Ближайшие годы станут временем больших строек в крупнейших авиаузлах страны.
Запланирован целый комплекс инфраструктурных проектов:
запуск строительства вторых взлетно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента; реконструкция терминала внутренних рейсов в аэропорту Алматы; капитальный ремонт перрона аэропорта Актау.
Параллельно реализуются региональные проекты, которые напрямую влияют на мобильность населения и развитие туризма:
строительство нового терминала в Атырау, реконструкция аэродрома Павлодара, завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, восстановление аэропорта Аркалык.
Еще одно приоритетное направление — обновление системы хранения и заправки авиатоплива Jet A-1 в аэропортах. Это повысит надежность топливного обеспечения и снизит риски для авиаперевозчиков.
Флот и социальные маршруты: больше самолетов — больше связности.
До конца 2026 года авиакомпании планируют приобрести 9 новых самолетов. В результате общий парк вырастет примерно до 118 воздушных судов, а провозная емкость заметно увеличится.
Одновременно государство продолжит поддерживать транспортную доступность регионов. Программа субсидирования охватит 23 социально значимых маршрута, что важно не только для жителей отдаленных территорий, но и для развития внутреннего туризма.
Международные направления: ставка на транзит и новые рынки.
Казахстан усиливает роль в международной маршрутной сети. В 2026 году планируется:
возобновление приостановленных рейсов, открытие новых международных направлений, увеличение частоты на популярных маршрутах.
Маршрутная карта расширится в странах Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока, Европы и Азии. Среди приоритетных направлений — Вена, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшава и другие.
Для Казахстана это не только удобство для пассажиров — но и рост транзитного потенциала, что напрямую влияет на экономику и инвестиционную привлекательность страны.
Кадры, цифровизация и долгосрочная стратегия.
Развитие инфраструктуры требует новых компетенций. В планах:
реформирование системы подготовки кадров, проработка создания нового авиационного учебного центра, внедрение цифровых решений — от автоматизации паспортного контроля до системы e-Freight.
Кульминацией этого этапа станет завершение совместно с ICAO Мастер-плана гражданской авиации до 2050 года. Документ определит стратегию отраслевого развития на десятилетия вперед.
Почему это важно.
Проекты, обозначенные правительством, выходят за рамки обычной модернизации. Это — инвестиция в:
повышение качества и доступности перелетов, безопасность полетов, рост транзитного статуса Казахстана, интеграцию в международную авиационную систему.
Если планы будут реализованы в полном объеме, Казахстан получит шанс стать одним из ключевых авиационных хабов Евразии — с сильной логистикой, современной инфраструктурой и устойчивой долгосрочной стратегией.