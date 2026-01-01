МНС сказало, для кого из белорусов ставка подоходного налога для увеличилась на 1%

В МНС напомнили, что Закон от 30 декабря 2025 года № 127−3 «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений» гласит: с 1 января 2026-го увеличена с 4% до 5% ставка подоходного налога с физических лиц в виде выигрышей, которые выплачиваются им белорусскими организаторами азартных игр.