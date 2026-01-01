Тарифы на коммунальные услуги выросли в Ленобласти

Следующее изменение тарифов запланировано на октябрь 2026 года. Тогда плата за коммунальные услуги вырастет гораздо серьезнее — на целых 9,2%. Конкретно, расценки на холодное водоснабжение и водоотведение увеличатся на 9,4%, горячая вода подорожает на 9,8%, теплоэнергия — на 10,3%, а оплата отопления — на 7,5%. Стоимость электроэнергии возрастет в диапазоне от 11% до 11,33%. Цены на вывоз твердых коммунальных отходов вырастут на 9,2%, а природный газ прибавит в цене от 9,32% до 9,51%. Соответственно, сумма ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги для средней семьи из трех человек к октябрю 2026 года увеличится на 749 рублей по сравнению с январем того же года.