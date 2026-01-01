В Калининградской области повысили минимальную зарплату

В Калининградской области повысили минимальную заработную плату. С 1 января она поднялась с 24 до 28 тысяч рублей, с 1 июля вырастет ещё до 29 тысяч. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Как и в предыдущие годы, сумма минимальных гарантий по оплате труда будет превышать федеральное значение. Размер минимальной заработной платы установлен для работников на территории Калининградской области, за исключением сотрудников организаций, финансируемых из федерального бюджета», — сообщили в пресс-службе.
Трёхстороннее соглашение подписали между правительством региона, представителями объединений работодателей и территориальных организаций профсоюзов. Требования должны соблюдать все компании, которые осуществляют деятельность в Калининградской области.
Отметим, что в 2025 году минимальный размер оплаты труда в регионе также поднимали дважды. С 1 января его повысили с 20 до 23 тысяч рублей, с 1 июля — до 24 тысяч.