В Калининградской области повысили минимальную зарплату

В Калининградской области повысили минимальную заработную плату. С 1 января она поднялась с 24 до 28 тысяч рублей, с 1 июля вырастет ещё до 29 тысяч. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.