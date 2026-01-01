Шепп: Сотни фирм из Германии хотят остаться в России, несмотря на санкции

По словам Шеппа, бизнес опасается риска крупных финансовых потерь, которые могут возникнуть в случае ухода с российского рынка. При этом те компании, что предпочли остаться, «хотят выстоять» несмотря на ограничения. Источник также отмечает, что на сегодняшний день немецкие активы в России превышают 100 миллиардов евро.