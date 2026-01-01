Шепп: Сотни фирм из Германии хотят остаться в России, несмотря на санкции

Сотни компаний из Германии хотят продолжать вести бизнес в России, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом в интервью агентству DPA заявил председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
«Только 4% германских компаний намерены покинуть рынок», — отметил он, комментируя результате опроса о желании компаний из ФРГ остаться в России.
По словам Шеппа, бизнес опасается риска крупных финансовых потерь, которые могут возникнуть в случае ухода с российского рынка. При этом те компании, что предпочли остаться, «хотят выстоять» несмотря на ограничения. Источник также отмечает, что на сегодняшний день немецкие активы в России превышают 100 миллиардов евро.
Ранее KP.RU сообщал, что многие европейские компании, покинувшие российский рынок по политическим соображениям, понесли значительные убытки. Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас эти бизнесы ожидают момента снятия ограничений для возвращения в Россию.