Цены после праздников — чего ждать казахстанцам

Сегодня магазины начали работу в 10:00. Министр оказался среди первых покупателей и уделил внимание сразу нескольким моментам: стабильности цен, наполненности полок и ассортименту.
Что сказал министр.
По словам Армана Шаккалиева, ситуация в торговых сетях спокойная.
«Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию “Береке fest”. Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах», — отметил министр.
Что требуют от магазинов.
Во время встреч с руководителями торговых сетей глава ведомства подчеркнул:
важно удерживать цены стабильными нельзя допускать необоснованного подорожания контроль торговой надбавки на социально значимые товары ведется системно.
Речь идет о базовых продуктах, на которые сильнее всего реагируют семьи с детьми и пенсионеры.
Мониторинг идет по всей стране.
По поручению министра такие проверки проходят не только в столице. Аналогичные мониторинги проводят в регионах департаменты торговли и защиты прав потребителей вместе с местными акиматами.
При этом на протяжении последних шести недель цены на социально значимые товары остаются стабильными.