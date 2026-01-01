Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены после праздников — чего ждать казахстанцам

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 1 января лично объехал крупные торговые сети в столице. Он посетил магазины Small, Magnum и «Анвар» и посмотрел, что происходит с ценами и наличием товаров после праздников, передает DKNews.kz.

Сегодня магазины начали работу в 10:00. Министр оказался среди первых покупателей и уделил внимание сразу нескольким моментам: стабильности цен, наполненности полок и ассортименту.

Что сказал министр.

По словам Армана Шаккалиева, ситуация в торговых сетях спокойная.

«Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию “Береке fest”. Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах», — отметил министр.

Что требуют от магазинов.

Во время встреч с руководителями торговых сетей глава ведомства подчеркнул:

важно удерживать цены стабильными нельзя допускать необоснованного подорожания контроль торговой надбавки на социально значимые товары ведется системно.

Речь идет о базовых продуктах, на которые сильнее всего реагируют семьи с детьми и пенсионеры.

Мониторинг идет по всей стране.

По поручению министра такие проверки проходят не только в столице. Аналогичные мониторинги проводят в регионах департаменты торговли и защиты прав потребителей вместе с местными акиматами.

При этом на протяжении последних шести недель цены на социально значимые товары остаются стабильными.