Цены после праздников — чего ждать казахстанцам

«Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию “Береке fest”. Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах», — отметил министр.