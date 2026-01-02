Ричмонд
Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 2 января после Нового года

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 2 января, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 2 января, пятницу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 2 января остались в значениях, установленных еще перед Новым годом.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 2 января, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, определенными на среду, 31 декабря, и четверг, 1 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались такими же и в пятницу, 2 января.

Еще Нацбанк показал новый знак белорусского рубля, за который заплатят 3000 рублей.