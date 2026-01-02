В Тюмени бизнесмены распродают пункты выдачи заказов

В 2025 году на 73% подскочило предложение на рынке готовых ПВЗ.
В Тюмени по итогам 2025 года предложение по продаже бизнеса в сфере готовых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) выросло на 73%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Авито Бизнес.
«В 2025 году в Тюмени самый большой рост предложений в готовом бизнесе зафиксирован в арендном бизнесе (+76%) и в ПВЗ (+73%)», — поделились с URA.RU эксперты. При этом цена продажи ПВЗ составляет в среднем 700 тысяч рублей, а в сфере аренды — 11,6 миллиона рублей.
В 2025 году тюменские предприниматели активно интересовались покупкой готового бизнеса — особенно в тех сферах, где старт требует минимальных вложений и бизнес можно быстро запустить, подчеркнули эксперты. Наибольшей популярностью пользовались направления в общепите — 19% в общей доле спроса в 2025 году, ПВЗ (16%), торговля (14%) и бизнесы в сфере красоты и здоровья (12%).