В Тюмени бизнесмены распродают пункты выдачи заказов

В 2025 году тюменские предприниматели активно интересовались покупкой готового бизнеса — особенно в тех сферах, где старт требует минимальных вложений и бизнес можно быстро запустить, подчеркнули эксперты. Наибольшей популярностью пользовались направления в общепите — 19% в общей доле спроса в 2025 году, ПВЗ (16%), торговля (14%) и бизнесы в сфере красоты и здоровья (12%).