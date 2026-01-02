В США оценили запасы казахстанской нефти

Источником обноваленных данных послужил Annual Statistical Bulletin 2025 Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В этой визуализации страны ранжированы по объему доказанных запасов нефти по состоянию на конец 2025 года.
Показатели отражают доказанные запасы нефти и приведены в миллиардах баррелей. В статистику включены как традиционная сырая нефть, так и битуминозные (нефтяные) пески.
Первое место занимает Венесуэла с оценочными запасами в 303 миллиарда баррелей. Правда, превратить этот колоссальный ресурс в экономическое и геополитическое влияние стране удается с трудом.
Санкции США, а также недавние изъятия венесуэльских нефтяных поставок при администрации Трампа ограничивают возможности правительства Николаса Мадуро по экспорту нефти и полноценной монетизации своих запасов.
Фото: Visual Capitalist.
На втором месте — Саудовская Аравия с 267 миллиардами баррелей. Иран, Канада и Ирак замыкают первую пятерку.
Значительная часть крупнейших мировых запасов нефти сосредоточена у стран — членов ОПЕК, прежде всего на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты формируют основу доминирования этого региона.
Эти государства выигрывают за счет низких издержек добычи и крупных, легко доступных месторождений. В результате ближневосточные производители, как ожидается, останутся ключевыми поставщиками нефти даже на фоне замедления роста мирового спроса.
Среди стран, не входящих в ОПЕК, особенно выделяется Канада, занимающая четвертое место в мире с запасами в 163 миллиарда баррелей. Основная часть канадских резервов приходится на нефтяные пески — источник нефти, добыча которого обходится дороже и сопровождается более высоким углеродным следом.
Россия и Соединенные Штаты также входят в десятку мировых лидеров по запасам нефти.
В 2025 году запасы нефти в Казахстане оценили в 30 миллиардов баррелей. Эти данные представлены в региональном анализе по Каспийскому региону, опубликованном Управлением энергетической информации США.
Ранее сообщалось, что поправки о недрах и недропользовании подписал президент.