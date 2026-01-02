Квоты на иностранную рабочую силу: что изменится в 2026 году

Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом: 726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 402 — по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5 893 и 3 131 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 994 человек.