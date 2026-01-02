Объяснено, при каком сценарии доллар в 2026 году может вырасти до 100 рублей

Курс рубля в 2026 году может оказаться в широком коридоре — от 75 до 100 рублей за доллар. Разброс будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет экономика. Такой прогноз озвучен доцентом Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольгой Горбуновой.
По оценке специалистов, конец 2025 года оказался нетипичным для валютного рынка. Доллар постепенно ослабевал по отношению к рублю, что стало неожиданностью для части инвесторов. Однако в 2026 году ситуация может развернуться в противоположную сторону.
Ключевым фактором называют политику Центрального банка. Ожидается, что регулятор начнет поэтапно снижать ключевую ставку, и к концу года она может опуститься до уровня около 12%. Это должно оживить кредитование и инвестиционную активность, одновременно снизив интерес к сбережениям в рублях.
Дополнительное давление на национальную валюту окажет сокращение объемов продажи иностранной валюты. В первом квартале 2026 года Банк России, как прогнозируется, уменьшит интервенции по сравнению с декабрем 2025 года, когда на рынок было выведено 14,54 миллиарда рублей. Аналогичная тенденция ожидается и со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.
При таком развитии событий базовый сценарий предполагает ослабление рубля к концу 2026 года до уровня 90−95 рублей за доллар.
Более благоприятный вариант возможен при улучшении внешнеполитической обстановки и смягчении санкционного давления. В этом случае рубль может временно укрепиться за счет роста экспорта и притока иностранного капитала. В таком сценарии курс способен удерживаться в диапазоне 75−83 рублей за доллар.
Негативное развитие событий связывают с резким усилением санкций, падением мировых цен на нефть или чрезмерно быстрым снижением ключевой ставки. Тогда курс может превысить отметку в 100 рублей за доллар.
При этом эксперты считают подобный вариант маловероятным, указывая, что Банк России располагает инструментами для сдерживания резких колебаний и не допустит неконтролируемого обвала рубля.
