Выяснилось, как именно Трамп разыграл гостей на новогоднем вечере во Флориде

Мероприятие прошло во Флориде, где американский лидер находится с 20 декабря. Перед собравшимися Трамп выступил с короткой речью, в которой затронул экономические итоги года, после чего пригласил на сцену художницу Ванессу Орабуэне, ранее уже писавшую его портрет.