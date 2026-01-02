Выяснилось, когда цифровой рубль станет частью систем бюджета и банков РФ

Параллельно вводятся требования для банковского сектора и торговых компаний. К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и их крупные корпоративные клиенты обязаны обеспечить возможность проведения операций с цифровым рублем для всех пользователей. Для других универсальных банков аналогичное требование вступит в силу с 1 сентября 2027 года, а для остальных участников рынка — с 1 сентября 2028 года.