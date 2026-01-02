Выяснилось, когда цифровой рубль станет частью систем бюджета и банков РФ

В России с 2026 года начинается поэтапное масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и финансовую систему. Новая форма национальной валюты постепенно станет доступна государственным структурам, банкам и бизнесу.
С 1 января 2026 года цифровой рубль разрешен для перечислений в федеральный бюджет и переводов средств федеральным учреждениям. Следующий этап намечен на 1 июля 2027 года — с этого момента операции станут доступны для региональных и местных бюджетов, а также для внебюджетных фондов и получателей бюджетных средств.
Параллельно вводятся требования для банковского сектора и торговых компаний. К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и их крупные корпоративные клиенты обязаны обеспечить возможность проведения операций с цифровым рублем для всех пользователей. Для других универсальных банков аналогичное требование вступит в силу с 1 сентября 2027 года, а для остальных участников рынка — с 1 сентября 2028 года.
Отдельные направления бюджетных расходов допускали использование цифрового рубля уже в 2025 году. Соответствующий перечень был утвержден правительством в декабре. В него вошли социальные выплаты населению, заработная плата и иные выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство, реконструкцию, ремонт и обслуживание объектов государственной собственности.
При этом подчеркивается, что получение бюджетных средств в цифровых рублях возможно только по желанию самих получателей. Принудительный перевод на новую форму расчетов не предусмотрен.
Цифровой рубль рассматривается как дополнительная форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не отменяет существующие способы расчетов. По оценкам регулятора, привычным инструментом для массового использования цифровой рубль может стать в перспективе пяти-семи лет.
Читайте также: Раскрыто, каким образом Кремль ответил на наглые провокации НАТО.