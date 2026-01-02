Стало известно, где в праздники россиянам платят до 200 тысяч рублей

В новогодние каникулы россияне смогут существенно увеличить доход, устроившись на временную работу. Размер заработка в отдельных регионах достигает 200 тысяч рублей за праздничный период.
По данным сервисов подбора персонала, самые высокие предложения зафиксированы на Сахалине. На одном из горнолыжных курортов инструкторам по горным лыжам готовы платить до 200 тысяч рублей. Работа предполагает высокий поток клиентов в пиковые дни отдыха, передает РИА Новости.
В Тамбове работодатели ищут курьеров с доходом до 160 тысяч рублей. Занятость начинается от четырех часов в день, в обязанности входит доставка продуктов и товаров первой необходимости.
В курортных городах спрос также остается высоким. В Сочи открыты вакансии упаковщиков десертов с зарплатой до 128 тысяч рублей. Работникам предстоит принимать поставки, выгружать продукцию и формировать заказы.
В крупных городах ставки ниже, но спрос стабилен. В Москве требуются детские аниматоры с доходом до 80 тысяч рублей за праздничный период. В Казани набирают продавцов-кассиров в магазины пиротехники, где предлагают до 70 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что интерес к краткосрочной занятости традиционно растет в конце года на фоне увеличения потребительской активности. При этом с 1 января 2026 года в России вступает в силу новый минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля, что дополнительно влияет на уровень предлагаемых зарплат.
