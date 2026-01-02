Рубль обогнал всех: валюта показала рекордный за последние 30 лет рост

Этот результат вывел рубль не только на первое место в мировом валютном рейтинге, но и в топ-5 самых прибыльных для инвесторов активов, следуя за драгоценными металлами — платиной, серебром, палладием и золотом. Ближайшими преследователями российской валюты стали шведская крона, подорожавшая на 19,9%, и венгерский форинт с ростом на 19,4%. Замыкают пятерку лидеров колумбийское песо и чешская крона.