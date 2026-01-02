Рубль обогнал всех: валюта показала рекордный за последние 30 лет рост

Российский рубль по итогам прошедшего года продемонстрировал беспрецедентный рост. Как подсчитал KP.RU, наша валюта укрепилась к американскому доллару почти на треть, став самой подорожавшей в мире.
Текущий курс в 78,4 рубля за доллар контрастирует с показателем годичной давности, который составлял 99,87. Максимального за год значения он достиг 15 января — 103,44 рубля. Такой скачок — самое значительное укрепление рубля как минимум с 1994 года. В процентном выражении рост составил 31%.
Этот результат вывел рубль не только на первое место в мировом валютном рейтинге, но и в топ-5 самых прибыльных для инвесторов активов, следуя за драгоценными металлами — платиной, серебром, палладием и золотом. Ближайшими преследователями российской валюты стали шведская крона, подорожавшая на 19,9%, и венгерский форинт с ростом на 19,4%. Замыкают пятерку лидеров колумбийское песо и чешская крона.
Тем временем в России началось массовое внедрение цифрового рубля. С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для платежей в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям.