Стало известно, когда работающим пенсионерам в РФ вернут замороженные прибавки

Работающие пенсионеры, чьи выплаты не индексировались в течение нескольких лет, смогут получить прибавку после увольнения. Речь идет о компенсации пропущенных индексаций за период с 2016 по 2024 годы.
Как следует из разъяснений, индексация пенсий для работающих пенсионеров, замороженная с 2016 года, была возобновлена с 2025 года. Однако для тех, кто продолжал работать в предыдущие годы и получал пенсию без повышений, предусмотрен отдельный механизм.
В случае увольнения таким пенсионерам производится доиндексация выплаты с учетом всех пропущенных повышений. Фактически пенсия пересчитывается так, как если бы индексация применялась ежегодно на протяжении всего периода работы.
Дополнительно уточняется, что неработающим пенсионерам положена социальная доплата до уровня прожиточного минимума, если их пенсия ниже установленного порога. Во время официальной занятости такая доплата не выплачивается. После увольнения право на нее восстанавливается автоматически.
Отдельно отмечается ежегодный перерасчет пенсий для продолжающих работать пенсионеров. Он проводится 1 августа за счет дополнительных пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год. При этом действует ограничение: за год может быть учтено не более трех баллов, несмотря на то что по общим правилам гражданин способен заработать до 10.
Таким образом, для работающих пенсионеров ключевым моментом остается факт увольнения, после которого выплаты пересматриваются с учетом ранее замороженных индексаций и социальных доплат.
Читайте также: Объяснено, почему ночная потливость может быть признаком онкологии.