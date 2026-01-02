Стало известно, когда работающим пенсионерам в РФ вернут замороженные прибавки

Отдельно отмечается ежегодный перерасчет пенсий для продолжающих работать пенсионеров. Он проводится 1 августа за счет дополнительных пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год. При этом действует ограничение: за год может быть учтено не более трех баллов, несмотря на то что по общим правилам гражданин способен заработать до 10.