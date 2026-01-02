Аналитик Васильев предрек доллар по 50 рублей в случае мира между РФ и Украиной

С начала 2025 года рубль резко подорожал к доллару, евро и юаню. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что в начале 2026-го он останется крепким, и январь-март станут самыми удачными для российской валюты. При резком улучшении ситуации в геополитике и достижении мира на Украине эксперты не исключили доллар по 50 рублей. Сколько будут стоить доллар, евро и юань в 2026 году и покупать ли зарубежную валюту — в нашем материале.