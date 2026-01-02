Ричмонд
В ХМАО грядут потрясения на рынке загородных домов

В Югре ждут изменений на загородном рынке жилья из-за новых правил семейной ипотеки, которая распространяется на новостройки. Риелторы прогнозируют повышение спроса и появление новых подрядчиков. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом «Этажей» из Нижневартовска Светланой Глушенковой.

Семейная ипотека распостраняется и на перичный рынок загородных домов.

Новые правила новостроек.

«Будут изменение касаемо семейной ипотеки и, соответственно, программы по постройке ИЖС. Возможно, теперь для семей с одним ребенком ставка будет до 12%, с двумя детьми — до 6% и с тремя детьми — до 4%» , — поясняет эксперт по загородной недвижимости.

Льготную семейную ипотеку на первичный рынок должны изменить с 1 февраля. По новым правилам одна семья, вероятно, сможет оформить лишь один кредит, а супруги должны быть созаемщиками. Еще обсуждается дифференцированная ставка, которая зависит от количества детей. Также под вопросом выдача ипотеки по месту регистрации.

Зимой владельцы загородных домов охотнее сбрасывают цены из-за низкого спроса.

Последний вариант, по мнению риелторов, может простимулировать интерес жителей к местному загородному рынку. «Думаю, что спрос, например, в том же Нижневартовске, на новостройки и вообще покупку именно по семейной программе может возрасти. Возможно, появятся и новые подрядчики», — рассуждает Глушенкова.

Зимнее падение цен.

На вторичном рынке загородной недвижимости риелторы также наблюдают изменения. Но они в основном связаны с ценами — зимой владельцы охотнее делают скидки. Снижение стоимости может доходить до 5−10%.

Чаще всего, по данным «Авито Недвижимости», дома для покупки в конце прошлого года югорчане искали в крупнейших городах. Среди них Сургут, Нижневартовск, Югорске, Нефтеюганск и Излучинске.

Ранее URA.RU рассказывало, что изменения в семейной ипотеке направлены на предотвращение злоупотреблений программой. Льгота должна стать для граждан более адресной.