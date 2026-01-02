В ХМАО грядут потрясения на рынке загородных домов

«Будут изменение касаемо семейной ипотеки и, соответственно, программы по постройке ИЖС. Возможно, теперь для семей с одним ребенком ставка будет до 12%, с двумя детьми — до 6% и с тремя детьми — до 4%» , — поясняет эксперт по загородной недвижимости.