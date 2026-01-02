Аэропорт Ташкента обслужил почти 10 миллионов пассажиров в 2025 году

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента в 2025 году обслужил почти 10 миллионов пассажиров и свыше 40 тысяч рейсов, чем подтвердил статус крупнейшего авиационного хаба республики, сообщает Uzbekistan Airports.
«По итогам 2025 года Международный аэропорт Ташкента обслужил 40 153 рейса и 9 964 602 пассажира, подтвердив статус крупнейшего авиационного узла страны и ключевых воздушных ворот Узбекистана», — говорится в сообщении.
Для сравнения, в 2024 году аэропорт принял 34 789 рейсов и 8 725 521 пассажира.
«Таким образом, по итогам 2025 года пассажиропоток продемонстрировал уверенный рост на 14%, а количество выполненных рейсов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 15%», — подчеркнули в компании.
Основной объем перевозок традиционно пришелся на международные направления. В течение года аэропорт обеспечивал авиасообщение со странами Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ. При этом сохранялся стабильный спрос и на внутренние рейсы.
Рост показателей был достигнут за счет расширения маршрутной сети, увеличения частоты полетов, а также общего увеличения мобильности пассажиров, добавили в Uzbekistan Airports.