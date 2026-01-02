Молдова в 2025 году импортировала 90% необходимой электроэнергии — Энергоком

По информации предприятия, закупки электроэнергии осуществлялись у восьми местных и 10 иностранных компаний, в основном из Румынии и Украины, а также на спотовых рынках Румынии и Молдовы, управляемых OPCOM, BRM и OPEM. Для этого было заключено и подписано более 100 рамочных и индивидуальных контрактов, необходимых для поставки электроэнергии.