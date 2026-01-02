Молдова в 2025 году импортировала 90% необходимой электроэнергии — Энергоком

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Компания «Энергоком» для потребителей в Молдове в прошедшем году закупила в общей сложности более 3400 тысяч МВт*ч электроэнергии. При этом 90% от общего объема закупок поступило от поставщиков, находящихся за пределами страны.
По информации предприятия, закупки электроэнергии осуществлялись у восьми местных и 10 иностранных компаний, в основном из Румынии и Украины, а также на спотовых рынках Румынии и Молдовы, управляемых OPCOM, BRM и OPEM. Для этого было заключено и подписано более 100 рамочных и индивидуальных контрактов, необходимых для поставки электроэнергии.
«Для обеспечения импорта компания участвовала более чем в 1500 трансграничных аукционах по резервированию мощностей, включая 365 суточных аукционов (Day Ahead) и более 1100 внутридневных аукционов (Intra Day), из которых более 300 — ночных», — сообщили в «Энергокоме».
При этом в 2025 году Молдова впервые провела операцию по импорту электроэнергии с использованием трансграничных мощностей, закупленных в течение дня, благодаря механизму перераспределения мощностей, согласованному и внедренному компанией Moldelectrica совместно с румынским предприятием Transelectrica и другими системными операторами региона.
В «Энергокоме» подчеркнули, что более 950 тысяч МВт*ч электроэнергии были закуплены у компаний, использующих в производстве возобновляемые источники энергогенерации.
Также в прошедшем году компания «Энергоком» впервые провела закупки электроэнергии у местного производителя, использующего системы хранения энергии (BESS), что способствует стабильности сети, снижает пиковую нагрузку и облегчает более эффективное использование местной возобновляемой энергии.