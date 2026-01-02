Выяснилось, как в Абхазии отпугивают российских туристов депозитами

В Абхазии местные предприниматели продолжают вводить правила, которые все чаще вызывают недовольство у туристов из России. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время отдыха, рассказала путешественница Светлана Орлова.
По ее словам, одно из популярных заведений расположено в историческом здании, представляющем архитектурную и культурную ценность. Именно этот объект притягивает поток туристов. Однако доступ внутрь возможен только через ресторан, владельцы которого установили плату за вход — 1000 рублей с человека.
На этом ограничения не заканчиваются. Администрация ввела систему обязательных депозитов для посетителей. Минимальная сумма начинается от 1500 рублей и может быть выше. В результате туристы лишены возможности просто заказать чашку кофе и осмотреть достопримечательность. Для многих это становится неприятным сюрпризом уже на месте.
По словам Орловой, часть гостей, узнав условия, разворачивается и уходит. Заведение при этом остается полупустым, а недовольными оказываются и туристы, и сам бизнес, который теряет потенциальных клиентов.
Подобные случаи, как отмечают отдыхающие, становятся все более распространенными. При этом Абхазия продолжает оставаться востребованным направлением среди россиян. Несмотря на жалобы на сервис и отношение к приезжим, республика в последние годы обошла по популярности ряд зарубежных курортов, включая Турцию.
