Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, как в Абхазии отпугивают российских туристов депозитами

В Абхазии местные предприниматели продолжают вводить правила, которые все чаще вызывают недовольство у туристов из России.

В Абхазии местные предприниматели продолжают вводить правила, которые все чаще вызывают недовольство у туристов из России. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время отдыха, рассказала путешественница Светлана Орлова.

По ее словам, одно из популярных заведений расположено в историческом здании, представляющем архитектурную и культурную ценность. Именно этот объект притягивает поток туристов. Однако доступ внутрь возможен только через ресторан, владельцы которого установили плату за вход — 1000 рублей с человека.

На этом ограничения не заканчиваются. Администрация ввела систему обязательных депозитов для посетителей. Минимальная сумма начинается от 1500 рублей и может быть выше. В результате туристы лишены возможности просто заказать чашку кофе и осмотреть достопримечательность. Для многих это становится неприятным сюрпризом уже на месте.

По словам Орловой, часть гостей, узнав условия, разворачивается и уходит. Заведение при этом остается полупустым, а недовольными оказываются и туристы, и сам бизнес, который теряет потенциальных клиентов.

Подобные случаи, как отмечают отдыхающие, становятся все более распространенными. При этом Абхазия продолжает оставаться востребованным направлением среди россиян. Несмотря на жалобы на сервис и отношение к приезжим, республика в последние годы обошла по популярности ряд зарубежных курортов, включая Турцию.

Читайте также: Выяснилось, почему суд не стал взыскивать миллионы с дроппера по делу Долиной.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше