Объяснено, когда Центробанк может опустить ключевую ставку до 9%

Ключевая ставка Банка России может заметно снизиться уже в первые месяцы года. К концу года показатель способен опуститься до уровня 9−10%. Такой прогноз озвучен на фоне продолжающегося замедления инфляции.
По оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку, в последние месяцы регулятор последовательно шел на смягчение денежно-кредитной политики. Эта тенденция, как ожидается, сохранится, а шаги по снижению ставки станут более решительными ближе к лету или осени.
Первое уменьшение ставки возможно уже на февральском заседании — ориентировочно на 0,5 процентного пункта. В марте, по прогнозу, Центробанк может пойти дальше и снизить показатель сразу на 1−1,5 пункта.
Такой сценарий связывают с дезинфляционными процессами в экономике. Ранее ожидалось, что инфляция по итогам года превысит 6%, однако текущие данные указывают на уровень около 5,8%. Это, по мнению экспертов, создает пространство для дальнейшего смягчения политики даже с учетом повышения налоговой нагрузки.
