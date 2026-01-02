Объяснено, когда Центробанк может опустить ключевую ставку до 9%

Такой сценарий связывают с дезинфляционными процессами в экономике. Ранее ожидалось, что инфляция по итогам года превысит 6%, однако текущие данные указывают на уровень около 5,8%. Это, по мнению экспертов, создает пространство для дальнейшего смягчения политики даже с учетом повышения налоговой нагрузки.