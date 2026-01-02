Россиянам перечислили профессии с самыми высокими средними зарплатами

Перестрахование оказалось абсолютным лидером по уровню доходов работников в России. Как следует из данных статистики, проанализированных РИА Новости, именно в этой сфере среднемесячная начисленная зарплата в октябре превысила планку в 400 тысяч рублей, достигнув 439,6 тысячи.
В пятерке отраслей с самыми высокими средними доходами следом за перестрахованием расположились работники холдингов, управляющие фондов, сотрудники негосударственных пенсионных фондов и рыболовы. Их заработки варьировались от 322,4 до 251,9 тысячи рублей.
В первую десятку также вошли издатели и разработчики программного обеспечения, занятые в добыче газа, работники пассажирских авиаперевозок и некоторые финансовые посредники. Их средние зарплаты находились в диапазоне от 244 до 213,9 тысячи рублей. При расчете показателей учитывались доходы до вычета налогов, включая премии, а также заработки всех сотрудников, в том числе с высокими окладами.
Согласно опросу KP.RU, у более половины работающих россиян за прошедший год зарплаты выросли на 10% и более. У порядка 26% респондентов оклады увеличились сразу на 26%. По данным Росстата, номинальная заработная плата у граждан выросла на 12,2%. Она составила 92,9 тысячи рублей. При этом рост реальных зарплат в августе 2025 года замедлился до 3,8%.