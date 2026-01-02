Россиянам перечислили профессии с самыми высокими средними зарплатами

Согласно опросу KP.RU, у более половины работающих россиян за прошедший год зарплаты выросли на 10% и более. У порядка 26% респондентов оклады увеличились сразу на 26%. По данным Росстата, номинальная заработная плата у граждан выросла на 12,2%. Она составила 92,9 тысячи рублей. При этом рост реальных зарплат в августе 2025 года замедлился до 3,8%.