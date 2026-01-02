В Беларуси увеличены размеры стандартных налоговых вычетов

Стандартный налоговый вычет физическому лицу увеличен с Br192 до Br216 в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей Br1308 в месяц. Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца увеличен с Br56 до Br63 в месяц. Для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, увеличен с Br107 до Br120 на каждого ребенка в месяц. Для вдов (вдовцов), одиноких родителей, приемных родителей, опекунов или попечителей — с Br107 до Br120 в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.