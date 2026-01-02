Пособия для семей с детьми выросли в Казахстане

С 1 января 2025 года в силу вступил закон РК «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы». В том числе он установил новый размер месячного расчетного показателя (МРП) — 4 325 тенге. Его рост составил 10%. На столько же вырастут все пособия, которые исчисляются в МРП.
В частности, это выплаты от государства для семей с детьми, размеры которых установлены Социальным кодексом.
Пособие на рождение
Первая выплата, которую все казахстанские мамы новорожденных детей получают из государственного бюджета — это единовременное пособие на рождение. Оно назначается после регистрации рождения ребенка.
За первых трех детей платят по 38 МРП, что в 2026 году равно 164 350 тенге.
За рождение четвертого и последующих детей — 63 МРП, или 272 475 тенге.
Пособие по уходу
Вместе с выплатой на рождение назначается ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Его могут получать казахстанки, которые не являются участницами системы обязательного социального страхования, то есть официально не работали и не выходили в декретный отпуск.
Размер пособия также зависит от очередности детей:
за первого назначают 5,76 МРП в месяц (24 912 тенге в 2026 году);
за второго — 6,81 МРП (29 453,25 тенге);
за третьего — 7,85 МРП (33 951,25 тенге),
за четвертого и последующих детей — 8,9 МРП (38 492,5 тенге).
Работающим казахстанкам, которые являются участницами системы обязательного социального страхования, вместо пособий назначаются социальные выплаты по уходу за ребенком, размеры которых зависят не от МРП, а от их среднемесячных зарплат.
Пособие многодетным семьям
А семьям, в которых родился четвертый ребенок, дополнительно назначаются пособия по многодетности. Их размер увеличивается в зависимости от количества совместно проживающих несовершеннолетних детей и учащихся по очной форме обучения в возрасте до 23 лет:
за четверых — 16,03 МРП в месяц (69 329,75 тенге в 2026 году);
за пятерых — 20,04 МРП (86 673 тенге);
за шестерых — 24,05 МРП (104 016,25 тенге),
за семерых — 28,06 МРП (121 359,5 тенге).
за восьмерых и более детей — по 4 МРП (17 300 тенге) на ребенка.
Пособие награжденным матерям
Многодетные матери, награжденные подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степени или получившие ранее звание «Мать-героиня», могут претендовать на отдельное пособие, которое выплачивается пожизненно, то есть даже если дети выросли.
Обладательницы подвести «Күміс алқа» получают по 6,4 МРП, или 27 680 тенге. Такую награду получают казахстанки, родившие и воспитавшие шестерых детей.
За семерых и более детей присваивается подвеска «Алтын алқа». Для ее обладательниц и остальных награжденных матерей размер пособия составляет 7,4 МРП, что равно 32 005 тенге в 2026 году.
Таким образом, каждому из пособий — на рождение, по уходу, многодетным семьям и награжденным матерям — соответствует свой размер в МРП, который увеличился на 10%. Вместе с ним в наступившем году вырастут и указанные выплаты.