Пособия для семей с детьми выросли в Казахстане

Вместе с выплатой на рождение назначается ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Его могут получать казахстанки, которые не являются участницами системы обязательного социального страхования, то есть официально не работали и не выходили в декретный отпуск.