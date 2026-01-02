Омское ПП-8 завершило лизинг автобусов с погорельцем

Напомним, что возгорание одного из этих «Волгабасов» (гаражный номер 951) произошло 10 июля 2024 года около 7:00 утра на маршруте № 22 в районе остановки «Промышленная». Водитель оперативно эвакуировал всех 40 пассажиров, вызвал пожарных и вместе с коллегой с соседнего автобуса приступил к тушению с помощью огнетушителей. Штатная система пожаротушения в двигательном отсеке также сработала. Прибывшие расчеты МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших не было. Тогда в департаменте транспорта пояснили, что причиной стал пожар в подкапотном пространстве.