В Бельгии заявили, что Европа «потеряла интернет»

Глава Центра кибербезопасности Бельгии обратил внимание, что, хотя в странах Европы и звучат призывы к укреплению технологического суверенитета, чаще всего они остаются лишь дискуссией. «Я думаю, что на уровне ЕС нам следует четко определить, что для нас означает суверенитет в цифровой сфере. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, как остановить американских “гипермасштабных игроков”, возможно, нам стоит направить свою энергию на… создание чего-то своего», — сказал он.