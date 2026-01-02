Хлеб, чай, кофе и сыр стали лидерами по подорожанию в Волгограде

В Волгограде назвали продукты, которые сильнее всего дорожали в прошедшем году. По данным Центробанка РФ, к ноябрю 2025-го по сравнению с ноябрем 2024-го заметнее всего подскочили цены на хлеб и хлебобулочные изделия (+13,54%), чай, кофе, какао (+13,49) и сыр (12,39%). На четвертом месте — походы в ресторан. Несмотря на то, что стоимость блюд в заведениях общепита за год выросла на 12,3%, спрос не падает — в праздники в волгоградских ресторанах с трудом можно найти свободный столик.