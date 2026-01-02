58,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде

В их перечень входят демонтажные мероприятия, вырубка старых зеленых насаждений, прокладка сетей наружного освещения, устройство новых покрытий, посадка деревьев и кустарников, а также создание газонов и цветников. Кроме того, в сквере планируется установка малых архитектурных форм, что должно придать территории завершённый и современный облик. Срок выполнения работ установлен до 15 августа 2026 года. При этом контракт допускает досрочное завершение благоустройства при согласовании сторон. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января.