58,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде

На благоустройство сквера имени космонавта Комарова в Нижнем Новгороде заложили 58,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Ленинского района объявила электронный конкурс на выполнение первого этапа работ. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода на 2023−2028 годы». Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета на 2026 год. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ.

В их перечень входят демонтажные мероприятия, вырубка старых зеленых насаждений, прокладка сетей наружного освещения, устройство новых покрытий, посадка деревьев и кустарников, а также создание газонов и цветников. Кроме того, в сквере планируется установка малых архитектурных форм, что должно придать территории завершённый и современный облик. Срок выполнения работ установлен до 15 августа 2026 года. При этом контракт допускает досрочное завершение благоустройства при согласовании сторон. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января.

Ранее сообщалось, что на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода направят почти 199 млн рублей.