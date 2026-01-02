Новые ключи от «Салавата Купере»: как в Татарстане расселяют аварийные дома

Сразу 43 семьи из Казани и Высокогорского района в прошлом году переехали из аварийного фонда в современные квартиры. Основная часть жилья расположена в активно застраиваемом районе «Салават Купере». Муниципалитетам переданы не просто «квадратные метры», а полностью подготовленные к жизни апартаменты с отделкой, техникой и системами безопасности.