Новые ключи от «Салавата Купере»: как в Татарстане расселяют аварийные дома

В Татарстане подвели первые итоги программы расселения ветхого жилья, получившей новый импульс после поручения президента России. Вместо абстрактных планов — конкретные адреса и выданные ключи.
Сразу 43 семьи из Казани и Высокогорского района в прошлом году переехали из аварийного фонда в современные квартиры. Основная часть жилья расположена в активно застраиваемом районе «Салават Купере». Муниципалитетам переданы не просто «квадратные метры», а полностью подготовленные к жизни апартаменты с отделкой, техникой и системами безопасности.
Эта локальная история — часть масштабной работы. Всего за 2025 год в республике введено 162 тысячи «квадратов» нового жилья для расселения, что изменило условия жизни для тысяч семей. Координацией подобных проектов на федеральном уровне занимается комиссия Госсовета, которую возглавляет раис Татарстана.