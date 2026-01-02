Tesla сократила производство электромобилей

Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2025 года составило 434 358 единиц, что на 5,8% меньше в годовом выражении. В том числе было произведено 422 652 машин моделей Model 3 и Y и 11 706 — остальных. Поставки сократились на 15,6% — до 418 227, из них 406 585 приходится на Model 3 и Y, на остальные модели — 11 642.