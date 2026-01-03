В НАРЭ объяснили, почему в Молдове вырастут цены на топливо

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В 2025 году на топливном рынке Молдовы было отмечено сначала подорожание нефтепродуктов, за которым последовало их резкое удешевление к концу года. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, бензин в январе 2025 стоил почти 25 леев, а в декабре — меньше 22 леев за литр. Самая низкая цена на дизельное топливо была зафиксирована в мае — около 18 леев, а максимальная — в январе прошлого года, тогда его продавали за 21,71 лея.
Также в агентстве сообщили, что топливо в стране подорожает после продолжительного периода снижения цен. Так, на предстоящих выходных литр бензина станет дороже на 18 банов и будет стоить не больше 21,92 лея. Цена на солярку вырастет до 18,70 лея за литр.
В НАРЭ данное подорожание связали с административными факторами — новыми ставками акцизов, увеличением отчислений на энергоэффективность и корректировкой торговой наценки.
«После включения этих компонентов в стоимость топлива в течение первых двух недель 2026 года в дальнейшем не будет других административных факторов, влияющих на цены. Таким образом, можно сказать о частичной стабилизации цен в дальнейшем, поскольку они будут зависеть исключительно от котировок Platts на топливо и обменного курса национальной валюты», — заявили в НАРЭ.
Напомним, с начала 2026 года в Молдове вырастут акцизы на бензин и дизтопливо, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс республики. Акциз на дизель увеличится с 3 475,36 до 3 718,64 лея за тонну, а на бензин — с 8 259,33 до 8 837,49 лея за тонну.