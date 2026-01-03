В НАРЭ объяснили, почему в Молдове вырастут цены на топливо

«После включения этих компонентов в стоимость топлива в течение первых двух недель 2026 года в дальнейшем не будет других административных факторов, влияющих на цены. Таким образом, можно сказать о частичной стабилизации цен в дальнейшем, поскольку они будут зависеть исключительно от котировок Platts на топливо и обменного курса национальной валюты», — заявили в НАРЭ.