Reuters узнал о новом требовании Индии к компаниям из-за нефти России

В конце августа 2025 года США объявили о введении для Индии дополнительной 25-процентной пошлины, в результате чего общая пошлина на экспортируемые индийские товары достигла 50%. Индийские власти подчеркивали, что российский импорт жизненно важен для энергетической безопасности страны. По словам источникам Reuters, несмотря на давление со стороны США индийские власти не давали нефтеперерабатывающим заводам прямого указания сократить закупки российской нефти. Тем не менее собеседники агентства полагают, что в ближайшие месяцы поставки российской нефти в Индию могут снизиться до как минимум 1 млн баррелей в сутки.