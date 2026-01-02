Мантуров заявил о выполнении в РФ планов поставок вооружений на 2025 год

Поставка в войска востребованных образцов вооружений и техники стала темой для обсуждения на совещании, проведенном первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба российского кабмина.
В ходе заседания было заявлено о выполнении плана поставок вооружений в прошлом году.
«Денис Мантуров отметил, что планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год — обеспечены всеми необходимыми ресурсами», — говорится в публикации.
Сообщается также о поставленных министерствам и ведомствам задачах по связанным с выполнением гособоронзаказа вопросам, которые требуют решения в этом году.
Ранее стало известно об отправке «Уралвагонзаводом» накануне Нового года в войска финальной партии танков Т-90М «Прорыв». Таким образом, предприятие выполнило план по поставкам на 2025 год.
Также сообщалось о создании в Минобороны РФ системы контроля исполнения расходов военного бюджета.