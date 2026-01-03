Индийский бизнес хочет занять нишу в России после ухода Запада

В то же время президент бизнес-альянса указал на ряд препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели. Основные сложности связаны с банковскими услугами, включая проведение трансграничных платежей, а также с недоработками в логистике. К ним он отнес сроки доставки и ограниченное количество устойчивых маршрутов. Дополнительной проблемой Котвани назвал оформление разрешительной и сопроводительной документации, что, по его оценке, удлиняет сроки выхода индийских компаний на российский рынок.