Индийский бизнес хочет занять нишу в России после ухода Запада

Россияне заинтересованы в индийской фармацевтике, IT и потребительских товарах.
Индийский бизнес намерен занять ниши, освободившиеся в российской экономике после ухода западных компаний. Об этом 3 января сообщил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
«В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях. А также пространство, сформированное уходом Запада», — заявил Котвани в беседе с РИА Новости.
По данным главы IBA, российские компании проявляют предметный интерес к индийской фармацевтике и разработкам в сфере информационных технологий. Он отметил, что партнеров также привлекают индийские товары легкой промышленности и продукция для розничной торговли. Котвани подчеркнул, что бизнес со стороны Индии готов увеличивать присутствие на российском рынке при наличии устойчивых каналов расчетов и поставок.
В то же время президент бизнес-альянса указал на ряд препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели. Основные сложности связаны с банковскими услугами, включая проведение трансграничных платежей, а также с недоработками в логистике. К ним он отнес сроки доставки и ограниченное количество устойчивых маршрутов. Дополнительной проблемой Котвани назвал оформление разрешительной и сопроводительной документации, что, по его оценке, удлиняет сроки выхода индийских компаний на российский рынок.
Контекст для усиления такого сотрудничества ранее обозначили власти двух стран. В начале декабря президент России Владимир Путин во время визита в Индию заявил, что устойчивые связи между бизнесом РФ и Индии являются опорой двусторонних отношений. Тогда же он подчеркнул, что российские предприятия готовы нарастить закупки индийских товаров и услуг с учетом профицита в торговом балансе в пользу России.