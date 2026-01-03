В Омске в 2026 году откроют школу, благоустроят 10 пространств и проведут тысячу мероприятий

Две тысячи двадцать шестой год только начался. Каким он будет? Что принесёт омичам?
Мы составили список основных позитивных событий — тех, которые реально стоит ждать и которые принесут омичам положительные эмоции. Список разбит по месяцам, так что можете заранее запланировать, когда и чему радоваться.
Январь — февраль.
Важно уточнить, что 2025 год Омск проведёт в статусе Культурной столицы России, а это значит, что город весь год будет жить в режиме «сегодня премьера, завтра большой фестиваль, послезавтра форум». Всего для омичей проведут больше тысячи мероприятий самой разной направленности и уровня, от местных до федеральных.
В январе, по осенним утверждениям властей, должна наконец открыться новая школа в микрорайоне «Серебряный Берег». Первоначально, отметим, её должны были достроить ещё к середине года, однако возникли проблемы с подрядчиком и проектной документацией. Нет уверенности и в новой дате открытия — однако можно точно сказать, что долгожданное для жителей района учебное заведение точно откроет двери именно в 2026 году.
Март — май.
На весну 2026 года назначено открытие логистического комплекса компании «Магнит». Проект стоимостью в три миллиарда рублей не только создаст две сотни рабочих мест, но и упростит логистику для почти пяти сотен магазинов сети, что наверняка скажется на ценах и ассортименте.
С наступлением тепла начнутся работы по благоустройству 10 общественных пространств, которые выбрали голосованием омичей и решением специальной комиссии. В список вошли как местные площадки и дворы, так и знакомые многим омичам, например лестница у магазина «Океан», инициаторами всех проектов являются активные омичи. Кроме того, город благоустроит площадку у КДЦ «Иртыш» на Левом берегу.
Июнь — август.
Летом 2026-го статус «Культурной столицы» должен ощущаться особенно ярко: это сезон, когда городские пространства работают на полную, а большие проекты легче «вывозить» на открытых площадках. Портал Om1 Омск обязательно опубликует подробную программу мероприятий на каждый месяц.
Летом 2026 года в Омске пройдёт Всемирный этнокультурный форум с участием представителей идеологически близких России государств. Кроме того, запланирован большой праздник под открытым небом, «Федеральный Сабантуй-2026». Это общероссийский праздник, его Омск примет у Якутска.
Сентябрь — декабрь.
Осенью 2026 года должна завершиться изрядно затянувшаяся реконструкция здания ТЮЗа. Работы здесь начались ещё в 2021 году, однако срок их завершения постоянно переносился. Одним из последних дедлайнов стало 15 декабря 2025 года, однако строители не успели и к этой дате. Минкульт ищет нового подрядчика и планирует всё-таки закончить объект в следующем году.