В Омске в 2026 году откроют школу, благоустроят 10 пространств и проведут тысячу мероприятий

В январе, по осенним утверждениям властей, должна наконец открыться новая школа в микрорайоне «Серебряный Берег». Первоначально, отметим, её должны были достроить ещё к середине года, однако возникли проблемы с подрядчиком и проектной документацией. Нет уверенности и в новой дате открытия — однако можно точно сказать, что долгожданное для жителей района учебное заведение точно откроет двери именно в 2026 году.