Котвани: индийский бизнес планирует занять в России место западных компаний

Индийские предприниматели рассчитывают занять в экономике России место, которое освободилось после ухода западных компаний, заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в РФ Сэмми Котвани.
«В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Котвани, в России отмечается интерес к фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам из Индии. В числе основных сложностей, с которыми сталкиваются индийские компании при выходе на российский рынок, он назвал банковские услуги, недоработки в логистике и проблемы при оформлении необходимой документации.
Ранее сообщалось, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries Ltd. возобновила закупку нефти у России для завода в штате Гуджарат.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил Индию с государственным визитом 4−5 декабря, в Президентском дворце он провел встречу с главой государства Драупади Мурму.