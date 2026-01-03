Котвани: индийский бизнес планирует занять в России место западных компаний

По словам Котвани, в России отмечается интерес к фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам из Индии. В числе основных сложностей, с которыми сталкиваются индийские компании при выходе на российский рынок, он назвал банковские услуги, недоработки в логистике и проблемы при оформлении необходимой документации.