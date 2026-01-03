Володин перечислил вступившие в силу в новом году социальные изменения

В России с начала года заработал пакет законов, связанный с социальными выплатами. Как заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, все финансовые средства, необходимые для этих целей, уже предусмотрены в федеральном бюджете.
Одним из ключевых изменений стало повышение минимального размера оплаты труда. По словам спикера, МРОТ вырос более чем на 20% и теперь составляет 27 093 рубля. Это увеличение, как ожидается, скажется на доходах примерно 4,5 миллионов человек.
Володин напомнил, что задача по опережающему росту минимального размера оплаты труда была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Цель — достичь к 2030 году уровня не менее 35 тысяч рублей.
Помимо МРОТ, повысилась и величина прожиточного минимума. В целом по России она установлена на уровне 18 939 рублей.
Ещё одно нововведение касается системы поддержки неработающих пенсионеров. С января территориальные органы Социального фонда России получили право самостоятельно назначать и выплачивать региональные социальные доплаты к пенсии. Это касается тех случаев, когда общий доход пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания.
Тем временем в РФ произошла индексация страховых пенсий. В результате средний размер страховой пенсии по старости превысил 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного коэффициента достигла 156,76 рубля. Повышение затронуло в том числе и работающих пенсионеров.