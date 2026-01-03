Инвестор Ходченков: квартиры в России подорожают на 5−7% в 2026 году

«Цены в 2026 году продолжат расти, но заметно медленнее. Квартира площадью 49 кв. м может подорожать до 10,8−11,3 млн рублей. Ускорить рынок могут только две вещи: резкое снижение ставки или новая программа поддержки спроса. Двумя факторами, которые могут серьезно изменить текущую ситуацию, могут стать радикальное снижение ключевой ставки ЦБ РФ и принятие новой программы поддержки спроса. В обоих сценариях спрос может вырасти, и тогда цены могут сохранить темп последних двух лет или даже ускориться. Однако пока все указывает на то, что этот сценарий маловероятный», — уверен основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.