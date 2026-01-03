В Челябинске продается популярная кальянная на улице Столыпина

Ранее на сервисах объявлений Челябинска появлялась информация о продаже популярных объектов бизнеса. На улице Блюхера предлагали готовый медицинский центр с современным оснащением за 2,7 млн рублей, а на улице Воровского выставляли бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн, причем в 2024 году его цена была на 300 тысяч выше. Также в городе продавались несколько ресторанов и развлекательный центр по цене от 4 до 7,5 млн рублей.