В Челябинске продается популярная кальянная на улице Столыпина

В центральном районе Челябинска на улице Петра Столыпина, 19 выставлена на продажу популярная у горожан кальянная. Об этом говорится в объявлении.

Заведение с кальянами продают в Челябинске.

«Продается кальянная в современном микрорайоне "Парковый 2". Цена — 1 700 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным по указанному адресу находится заведение Lihie 90-e.

«Продается кальянная в современном микрорайоне “Парковый 2”. Цена — 1 700 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным по указанному адресу находится заведение Lihie 90-e.

Ранее на сервисах объявлений Челябинска появлялась информация о продаже популярных объектов бизнеса. На улице Блюхера предлагали готовый медицинский центр с современным оснащением за 2,7 млн рублей, а на улице Воровского выставляли бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн, причем в 2024 году его цена была на 300 тысяч выше. Также в городе продавались несколько ресторанов и развлекательный центр по цене от 4 до 7,5 млн рублей.