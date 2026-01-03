Франция вернулась в пятерку крупнейших поставщиков игристого вина в Россию

Второе и третье места, как и годом ранее, занимают Латвия (почти 61 миллион долларов, снижение на 6%) и Польша (9,6 миллиона долларов, снижение на 24%). Примечательным событием стало возвращение Франции в пятёрку крупнейших поставщиков — с объёмом в 8,2 миллиона долларов она заняла четвёртое место, увеличив поставки в 8,2 раза по сравнению с прошлым годом. На пятом месте оказалась Армения с экспортом на 4,2 миллиона долларов, что почти вдвое больше показателя предыдущего года.