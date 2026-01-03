Франция вернулась в пятерку крупнейших поставщиков игристого вина в Россию

Италия сохранила лидерство среди поставщиков игристого вина в Россию по итогам первых девяти месяцев 2025 года, хотя её поставки сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 93,6 миллиона долларов. Эти данные, основанные на статистике платформы ООН Comtrade, приводит РИА Новости.
Второе и третье места, как и годом ранее, занимают Латвия (почти 61 миллион долларов, снижение на 6%) и Польша (9,6 миллиона долларов, снижение на 24%). Примечательным событием стало возвращение Франции в пятёрку крупнейших поставщиков — с объёмом в 8,2 миллиона долларов она заняла четвёртое место, увеличив поставки в 8,2 раза по сравнению с прошлым годом. На пятом месте оказалась Армения с экспортом на 4,2 миллиона долларов, что почти вдвое больше показателя предыдущего года.
В первую десятку стран-поставщиков также вошли Испания (почти 3 миллиона долларов), Литва (2,7 миллиона), Португалия (2,5 миллиона), Грузия (1,3 миллиона) и Германия (836 тысяч долларов).
