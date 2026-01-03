Франция вернулась в пятёрку основных поставщиков игристого в РФ

Итальянские игристые вина сохранили лидерство в поставках на российский рынок, однако в рейтинге поставщиков произошли заметные изменения. Согласно подсчётам РИА Новости, основанным на данных платформы ООН Comtrade, Франция впервые с 2022 года вернулась в пятёрку ключевых стран-поставщиков.
За первые девять месяцев 2025 года общий объём поставок игристого вина из Италии в Россию достиг 93,6 миллиона долларов. Несмотря на это, показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе и третье места заняли Латвия (почти 61 миллион долларов) и Польша (9,6 миллиона долларов). Их поставки также сократились на 6% и 24% соответственно.
При этом Франция совершила настоящий рывок. С января по сентябрь 2025 года поставки французского игристого вина в Россию выросли в 8,2 раза, достигнув 8,2 миллиона долларов. Это позволило стране занять четвёртую строчку рейтинга.
Пятой стала Армения, экспортировавшая игристого вина на 4,2 миллиона долларов, что почти вдвое больше прошлогоднего результата.
Ранее отмечалось, что спрос на алкоголь в России упал. По мнению экспертов, такую тенденцию можно было наблюдать из-за повышения акцизов.