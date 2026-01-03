Европейская страна вернулась в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию

В рейтинг крупнейших экспортеров вина в РФ входят Италия, Латвия, Польша, Франция и Армения.
Франция вернулась в пятерку крупнейших поставщиков игристого вина в Россию по итогам января—сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют открытые данные статистики международной торговли ООН (UN Comtrade).
Из базы данных следует, что Франция вернулась в пятерку крупнейших поставщиков вина в Россию. К такому выводу пришли РИА Новости. Париж за 2025 год нарастил поставки на 8,2 миллиона долларов. Это почти в 8 раз больше, чем годом ранее. Лидером рейтинга экспортеров игристого в РФ продолжает оставаться Италия, чей объем поставок за девять месяцев прошлого года составил 93,6 миллиона долларов, причем ее поставки снизились на 7%.
Второе и третье место, как и годом ранее, заняли Латвия и Польша. Объем экспорта игристого вина из Латвии составил почти 61 миллион долларов (падение на 6%), из Польши — 9,6 миллиона долларов (минус 24% к аналогичному периоду 2024 года). Замыкает топ-5 Армения. Ее экспорт игристого вина в Россию за девять месяцев 2025 года оценен в 4,2 миллиона долларов.
Ранее на этих же данных ООН Comtrade аналитики отмечали изменение структуры импорта алкогольной продукции в Россию на примере пива. За январь—сентябрь 2025 года крупнейшим поставщиком стал Китай с объемом 33,4 млн долларов при общем сокращении ввоза пенного напитка вдвое, до 100,8 млн. Европейские экспортеры пива, включая Германию, Чехию, Литву и Латвию, демонстрировали заметное снижение поставок, тогда как Армения и ряд других стран наращивали присутствие на российском рынке.