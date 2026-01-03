Европейская страна вернулась в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию

Из базы данных следует, что Франция вернулась в пятерку крупнейших поставщиков вина в Россию. К такому выводу пришли РИА Новости. Париж за 2025 год нарастил поставки на 8,2 миллиона долларов. Это почти в 8 раз больше, чем годом ранее. Лидером рейтинга экспортеров игристого в РФ продолжает оставаться Италия, чей объем поставок за девять месяцев прошлого года составил 93,6 миллиона долларов, причем ее поставки снизились на 7%.