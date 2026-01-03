Бизнесмены Индии хотят занять место западных компаний в России: какие отрасли их интересуют

Индийские бизнесмены видят значительный потенциал для расширения своего присутствия в России. Как рассказал агентству РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в РФ Сэмми Котвани, предприниматели рассчитывают занять рыночные ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний.
По словам Котвани, российский рынок привлекает индийский бизнес своим масштабом, а также образовавшимся в некоторых секторах разрывом между спросом и предложением — как в потребительском, так и в промышленном сегментах. Он отметил, что инвесторов интересует пространство, сформировавшееся после ухода Запада.
Глава альянса подчеркнул, что со стороны России наблюдается устойчивый интерес к целому ряду индийских товаров и услуг. В первую очередь это касается фармацевтической продукции, информационных технологий и потребительских товаров.
Однако выход на новый рынок сопряжён с трудностями. Котвани назвал основными препятствиями проблемы в банковском обслуживании, определённые недоработки в логистических цепочках и сложности, возникающие при оформлении необходимых документов.
Прежде спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов отмечал, что сотрудничество с Индией могло бы помочь России решить проблему недостатка трудовых ресурсов.