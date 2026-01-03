Бизнесмены Индии хотят занять место западных компаний в России: какие отрасли их интересуют

По словам Котвани, российский рынок привлекает индийский бизнес своим масштабом, а также образовавшимся в некоторых секторах разрывом между спросом и предложением — как в потребительском, так и в промышленном сегментах. Он отметил, что инвесторов интересует пространство, сформировавшееся после ухода Запада.